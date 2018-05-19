مساعي لاستصدار مذكرة اعتقال في حق نائب متورط في قضية كانغ وان لاند

طلب ممثلو الادعاء المحققون في مزاعم ممارسات التوظيف غير العادلة في شركة كانغ وان لاند (Kangwon Land) بإصدار مذكرة اعتقال بحق النائب عن حزب كوريا الحرة المعارض "كوان سونغ دونغ".

وقال المحققون يوم السبت إنهم تقدموا بطلب للحصول على مذكرة اعتقال بتهمة الرشوة وعرقلة سير العمل.

ويُشتبه في النائب تقديم طلبات غير مشروعة لدى اختيار المتدربين في شركة كانغ وان لاند وممارسة الضغط من أجل التعاقد مع معارفه.

وستضطر المحكمة للحصول على موافقة البرلمان على اعتقاله بالنظر لكونه نائبا برلمانيا في الوقت الحالي، إذ لا يمكن إلقاء القبض على البرلمانيين الحاليين أو احتجازهم دون موافقة البرلمان ما لم يتم القبض عليهم متلبسين، وهذا لتمتعهم بالحصانة.

سترسل المحكمة طلباً إلى البرلمان لاعتقال كوان عن طريق وزارة العدل، ليتم إحالة هذا الاقتراح إلى الجلسة العامة ويقوم المشرعون بالتصويت على الاقتراح بعد 24 ساعة من الإبلاغ عنه وضمن موعد نهائي محدد بـ 72 ساعة.

وقام المحققون بتفتيش مكتب كوان وقاموا بتحليل سجلات هاتفه في شهر مارس، واستجوبوه كمشتبه به الشهر الماضي.

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