تعيين قائد القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ سفيرا لواشنطن في سيول

قال البيت الأبيض إن الرئيس "دونالد ترامب" رشح قائد القيادة الأمريكية في المحيط الهادي "هاري هاريس" سفيرا للولايات المتحدة لدى كوريا الجنوبية.

أصدر البيت الأبيض هذا الإعلان يوم أمس الجمعة قائلا إن هاريس "ضابط بحري برصيده العديد من الأوسمة وخبرة بالقتال، ويتمتع بمعرفة واسعة وقيادة وخبرة جيوسياسية في منطقة المحيط الهادي".

وأوضح أيضا أنه خلال حياته المهنية التي استمرت 40 عاما، خدم في كل مناطق القتال.

رشح ترامب في البداية هاريس سفيرا لدى أستراليا في فبراير، لكن في أبريل طلب "مايك بومبيو" الذي كان يشغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية آنذاك قبل أن يصبح وزيراً للخارجية، طلب أن يكون في سيول بدلاً من ذلك.

يعتبر هاريس عليما بالقضايا المتعلقة بالصين وكوريا الشمالية. قاد منذ عام 2015 قيادة الولايات المتحدة في المحيط الهادئ في هاواي التي تشرف على القوات الأمريكية في كوريا.

وظل منصب السفير الأمريكي في سيول شاغرا لمدة 17 شهرا منذ مغادرة السفير الأمريكي السابق "مارك ليبيرت".

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