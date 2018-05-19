وزير التوحيد: نزع السلاح النووي والعلاقات بين الكوريتين ركيزتان رئيسيتان

قال وزير التوحيد "تشو ميونغ-كيون" إنه سيبحث عن سبل لعقد اجتماع على مستوى عال بين الكوريتين بمجرد انتهاء التدريبات العسكرية السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

في مقابلة أجرتها معه وكالة كيودو اليابانية للأنباء، شبه تشو نزع السلاح النووي والعلاقات بين الكوريتين بعجلتي السيارة التي لا يمكن للعربة السير قدما بدون إحداهما، وأضاف أن "كوريا الشمالية ستتخذ القرار الصائب".

وكان من المقرر عقد اجتماع على مستوى عال بين الكوريتين يوم الأربعاء، لكن كوريا الشمالية أبلغت وزارة التوحيد "بالتأجيل لأجل غير مسمى" بسبب مناورات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الجوية المشتركة.

كما شدد تشو على أنه بمجرد عودة العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى طبيعتها، فإن ما يطلق عليه الرئيس "مون جي اين" "الخريطة الاقتصادية الجديدة لشبه الجزيرة الكورية" سيكون أساس تحقيق نزع السلاح النووي.



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