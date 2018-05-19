الإفراج عن مساعدين سابقين للرئيسة بارك بكفالة

أُفرج عن مساعدين سابقين للرئيسة المُقالة "بارك كون هيه" بكفالة بعد 199 يوماً من اعتقالهما في نوفمبر الماضي.

قبلت محكمة سيول المركزية الجزئية يوم السبت طلب الإفراج بكفالة لكل من "آهن بونغ كون" و "لي جي مان".

وكان المساعدان السابقان قد طلبا من المحكمة في وقت سابق أن تتم محاكمتهما دون احتجاز لغياب أي مسوغات للهرب أو تدمير أدلة.

لدى مغادرته لمركز الاعتقال مساء الجمعة، قال آهن للصحفيين إنه يؤسفه أن يكون سبباً في إثارة القلق لدى الشعب، بينما قال لي إنه سيرى المراسلين الصحفيين مجددا في المرة القادمة.

يخضع الاثنان حالياً للمحاكمة بتهمة استلام ما بين 50 و200 مليون وون شهريًا من جهاز الاستخبارات الوطني بين مايو 2013 ويوليو 2016.

بإطلاق سراحهما يكون قد تم إطلاق سراح المساعدين الثلاثة الأقرب للرئيسة المُقالة.