الرئيس الكوري مون جيه إين يتوجه للولايات المتحدة

أكتب :

2018-05-21 11:32:53

تحديث :

2018-05-21 13:49:10

الرئيس الكوري مون جيه إين يتوجه للولايات المتحدة

يغادر سيول اليوم الاثنين الرئيس الكوري "مون جيه إين" متوجها إلى واشنطن في زيارة تستغرق 4 أيام لعقد محادثات مع نظيره الأمريكي "دونالد ترامب".
وتعد هذه هي المرة الرابعة التي تعقد فيها محادثات قمة بين الرئيسين منذ تولى الرئيس "مون جيه إين" منصبه.
وفور وصول الرئيس "مون" إلى واشنطن، سيلتقى مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين عن السياسات الخارجية والأمنية.
وسيعقد الرئيس "مون" محادثات قمة فردية مع نظيره الأمريكي "ترامب" دون حضور مسؤوليْ الجانبين.
ومن المتوقع أن يبحث الرئيسان سبل حل الخلافات التي تشهدها الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن طريقة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية .
وسيعود الرئيس "مون" إلى كوريا يوم الخميس القادم.

[Photo : YONHAP News]

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