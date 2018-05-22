الرئيسان الكوري والأمريكي يبحثان هاتفيا نزع السلاح النووي

أجرى الرئيسان الكوري "مون جيه إين" والأمريكي "دونالد ترامب" اتصالا هاتفيا أمس الأحد ناقشا خلاله موضوع نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وجاء الاتصال بناء على طلب من الرئيس الأمريكي، وهو ما يدل على عزم "ترامب" القوي على إنجاح القمة المرتقبة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يوم الثاني عشر من يونيو القادم في سنغافوره.

ومن المقرر أن يلتقى "مون " و"ترامب"غدا الثلاثاء في واشنطن.

وقد تركزت المحادثات الهاتفية بينهما أمس على التغيرات الأخيرة التي حدثت في تصرفات كوريا الشمالية، والأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية.

وسيتوجه الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى واشنطن بعد ظهر اليوم الاثنين لعقد الجولة الرابعة من محادثات القمة مع نظيره الأمريكي "دونالد ترامب".

[Photo : KBS News]