سكريتر شخصي للرئيس مون له علاقة مع دروكينغ

أكتب :

2018-05-21 13:55:23

تحديث :

2018-05-21 17:28:47

سكريتر شخصي للرئيس مون له علاقة مع دروكينغ

تبين أن "سونغ إين بيه" السكريتر الشخصي الأول للرئيس الكوري "مون جيه إين" قد تعرف على المدوّن "دروكينغ" المتهم بالتورط في تزوير الرأي العام على الإنترنت، وقد قام بتقديمه لنائب البرلمان السابق عن الحزب الديمقراطي الحاكم "كيم كيونغ سو".
وقال مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة الكورية إن السكريتر "سونغ" الذي كان قد خسر في الانتخابات العامة التي جرت في عام 2016، قد التقى بـ"دروكينغ" المعروف باسم العائلة "كيم" أربع مرات خلال  الفترة من شهر يونيو عام 2016 وحتى شهر فبراير من العام الماضي.
وكان "دروكينغ " والمقربون منه قد حضروا أول لقاء جرى بين السكريتر "سونغ" ونائب البرلمان "كيم كيونغ سو" في مكتبه.
 ومنذ ذلك الحين، أجرى "سونغ" لقاءات معهم، وتلقى مكافآت مالية منهم في اللقاءين الأولين، ثم توقف عن إجراء لقاءات معهم بعد انتهاء انتخابات الرئاسة التي جرت في شهر مايو من العام الماضي.

[Photo : YONHAP News]

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