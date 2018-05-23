الرئيس مون يصل إلى واشنطن لإجراء محادثات مع ترامب

وصل الرئيس "مون جيه اين" إلى واشنطن في زيارة تستغرق أربعة أيام لتنسيق الاستراتيجيات قبل القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

لدى وصوله إلى قاعدة أندروز الجوية بالقرب من واشنطن، بعد ظهر أمس الاثنين بالتوقيت المحلي، كان في استقباله السفير الكوري لدى الولايات المتحدة "تشو يون جي"، ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والباسيفيك "سوزان ثورنتون".

وسيبدأ مسار الرحلة الرسمي اليوم الثلاثاء باجتماعاته مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية عن الشؤون الدبلوماسية والأمنية.

ومن المقرر أن يجري الرئيس مون محادثات مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" صباح غد الأربعاء بتوقيت كوريا، وهذا بحضور المترجمين فقط، ليتم بعدها عقد قمة موسعة تضم المساعدين الرئيسيين للرئيسين خلال مأدبة غداء.

وخلال القمة الثنائية، من المتوقع أن يجري الزعيمان مناقشات معمقة حول الخلافات بين الولايات المتحدة والشمال بشأن كيفية تحقيق نزع السلاح النووي.

من المقرر أن يعود الرئيس مون إلى أرض الوطن صباح الخميس.





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