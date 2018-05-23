محاكمة الرئيس السابق في تهم فساد تبدأ غدًا الأربعاء

أكتب :

2018-05-22 16:26:21

تحديث :

2018-05-22 16:26:21

محاكمة الرئيس السابق في تهم فساد تبدأ غدًا الأربعاء

من المقرر أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق "لي ميونغ باك" في تهم تتعلق بالفساد غدًا الأربعاء في محكمة سيول المركزية.
ومن المتوقع أن تبدأ الجلسة في الساعة الثانية بعد الظهر، وتستمر لحوالي 6 ساعات.
وقد وجهت إلى لي 16 تهمة في الشهر الماضي، بما في ذلك الرشوة وإساءة استخدام السلطة والاختلاس وانتهاك الثقة والتهرب من الضرائب، فضلًا عن انتهاك قوانين الانتخابات والسجلات الرئاسية.
ومن المتوقع أن يدلي لي ببيان افتتاحي، كما يُتوقَّع أن ينكر معظم الاتهامات الموجهة إليه.
وخلال الجلسات السابقة، اعترف لي بارتكابه بعض الانتهاكات البسيطة.

[Photo : KBS News]

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