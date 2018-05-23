محادثات بين الرئيس الكوري الجنوبي والرئيس الأمريكي

أكتب :

2018-05-22 16:28:07

تحديث :

2018-05-22 16:28:07

محادثات بين الرئيس الكوري الجنوبي والرئيس الأمريكي

قال مستشار الأمن القومي "تشونغ أوي يونغ" إن الرئيس الكوري "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سيعقدان محادثات صريحة وغير مقيدة خلال قمتهما المرتقبة في واشنطن.
وصرح تشونغ للصحفيين على متن طائرة رئاسية في طريقها إلى واشنطن بأن القمة ستكون فرصة للزعيمين لتبادل الآراء حول كيفية تحقيق نزع السلاح النووي والسلام في شبه الجزيرة الكورية.
ووصف تشونغ عجز المراقبين عن توقع ما سيقال في القمة باعتباره من مميزات الاجتماع.
وقال إن هناك فرصة بنسبة 99% أن القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ستنعقد في سنغافورة في الشهر المقبل، رغم تلميحات بيونغ يانغ بإلغائها.

[Photo : YONHAP News]

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