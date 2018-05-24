اتفق الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على العمل سويا من أجل عقد القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية كما هو مقرر لها يوم الثاني عشر من شهر يونيو القادم في سنغافوره.

وقال "يون يونغ تشان" السكرتير الصحفي للرئيس الكوري في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الرئيسين توصلا إلى هذا الاتفاق خلال محادثاتهما التي عُقدت في البيت الأبيض أمس الثلاثاء.

وأضاف أن "مون" و"ترامب" أجريا تقييما للتغييرات الأخيرة في موقف كوريا الشمالية تجاه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، كما ناقشا سبل حل المخاوف المحتملة لدى بيونغ يانغ بشأن أمنها من أجل نزع السلاح النووي.

وقال "مون" إنه لا توجد حاجة للشك في تصميم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على عقد القمة مع "ترامب".

وأضاف أن المواجهة الأخيرة يمكن حلها بعد المناورات العسكرية الجوية الحالية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي ستنتهي بعد غد الجمعة، والتي وصفتها بيونغ يانغ بأنها سبب رفض المحادثات مع سيول.





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