الرئيس مون يحث واشنطن على مواصلة الاستعداد للقمة مع كوريا الشمالية

التقى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" أمس الثلاثاء مع كبار المسؤولين في الرئاسة الأمريكية، "البيت الأبيض"، لمناقشة القمة القادمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" ومستشار الأمن القومي "جون بولتون"، حث "مون" مسؤوليْ الشؤون الخارجية والأمن الأمريكييْن على مواصلة استعداداتهم لضمان عقد القمة بنجاح.

وتعهد "مون" بالدعم الكامل لتلك القمة حتى تنجح، وأكد أن إرادة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في عقد قمة ناجحة واضحة، رغم التغييرات الأخيرة في موقف كوريا الشمالية.

كما قال "مون" إن التطورات الإيجابية الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية توفر "فرصة غير مسبوقة لا ينبغي تفويتها"، لكل من سيول وواشنطن، من أجل تحقيق نزع السلاح النووي وتسوية السلام في المنطقة.





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