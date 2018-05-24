مصادمات حزبية حول مسودة مشروع تعديل الدستور

طالب المعسكر المعارض إلى إلغاء مسودة تعديل الدستور التي طرحها الرئيس "مون جيه إين" في شهر مارس الماضي، والتي لم يتبق إلا يوم واحد للبرلمان على إقرارها.

وعقدت ثلاثة أحزاب معارضة، وهي حزب "الإصلاح الجديد " وحزب "الديمقراطية والسلام" وحزب "العدالة" مؤتمرا صحفيا مشتركا اليوم أكدت فيه على ضرورة أن يبدأ المعسكران الحاكم والمعارض في مناقشة مشروع تعديل الدستور بعد إلغاء المسودة التي طرحها الرئيس مون، مشيرة إلى احتمال إلغاء المشروع ككل في حالة التصويت عليه غدا الخميس بسبب صعوبة موافقة البرلمان على مسودة تعديل الدستور.

كما أكد حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي على ضرورة إلغاء مسودة الدستور وأن يقوم البرلمان بإعداد مسودة جديدة حتى يوم 30 من الشهر القادم، وهو موعد انتهاء صلاحية أعمال اللجنة البرلمانية الخاصة بالدستور.

وفي المقابل تمسك الحزب الديمقراطي الحاكم بضرورة تعامل البرلمان مع مسودة الدستور غدا مشيرا إلى أن الرئيس مون كان قد تقدم بها حسب الصلاحية والإجراءات التي يضمنها الدستور.

من ناحية أخرى، قرر رئيس البرلمان "جونغ سيه كيون" عقد اجتماع في الساعة العاشرة من صباح الغد إلا أن الأحزاب المعارضة الأربعة، بما فيها حزب كوريا الحرة، قررت عدم المشاركة فيه.

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