الرئيس يتوقع استئناف الحوار بين الكوريتين قريبا

أكتب :

2018-05-23 14:42:03

تحديث :

2018-05-23 16:00:24

الرئيس يتوقع استئناف الحوار بين الكوريتين قريبا

قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" لنظيره الأمريكي "دونالد ترامب" إنه رغم تغير الموقف الكوري الشمالي مؤخرا إلا أنه من المتوقع أن يستأنف الحوار بين الكوريتين بعد يوم الجمعة الـ25 من هذا الشهر الذي ستنتهي فيه التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيول.
وأوضحت رئاسة الجمهورية الكورية أن الرئيس "مون" نقل إلى نظيره "ترامب" استنتاجا توصل إليه بعد النظر في مختلف الأوضاع المحيطة بالعلاقات بين الكوريتين، حيث أعرب في أثناء المحادثات التي عقدها أمس مع ترامب عن اعتقاده بعدم حدوث تغيير في الموقف الكوري الشمالي بشكل جذري.
كما ناقش الرئيسان الكوري الجنوبي والأمريكي السبل العملية للإعلان عن نهاية الحرب في شبه الجزيرة الكورية بالشكل الذي اتفق عليه قائدا الكوريتين في بيان "بان مون جوم".
وأضافت الرئاسة الكورية أن رئيسي البلدين تبادلا الآراء حول مسألة الإعلان عن نهاية الحرب  بعد مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية المرتقبة.
ويذكر أن المباحثات المنفردة بين الرئيس الكوري  ونظيره الأمريكي قد تأخرت لمدة حوالي نصف ساعة نتيجة لتدفق الأسئلة من قبل الصحفيين حول العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وقد تناولت المباحثات التي استغرقت حوالي ساعة ونصف الساعة القضايا الراهنة، خاصة ما يتعلق بالقمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

[Photo : YONHAP News]

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