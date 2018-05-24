انعقاد أول جلسة في محاكمة الرئيس الأسبق لي ميونغ باك

عقدت اليوم أول جلسة في المحاكمة الخاصة للرئيس الأسبق "لي ميونغ باك"، وذلك في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في محكمة سيول المركزية، بعد مرور 62 يوما من اعتقاله في الثاني والعشرين من شهر مارس الماضي.

وحضر الجلسة الرئيس الأسبق لي المتهم بتلقي حوالي 11 مليار وون كرشاوى، واختلاس حوالي 35 مليار وون من شركة "داس".

تجدر الإشارة إلى أن "لي" لم يحضر الـ3 جلسات التحضيرية للمحاكمة التي كانت قد عقدت سابقا، إلا أنه توجب عليه الحضور إلى جلسة اليوم باعتبارها رسمية.

وأدلى الرئيس الأسبق لي ببيان مدته 10 دقائق حول موقفه من التهم الموجهة إليه من قبل النيابة العامة، ليعلن عن موقفه لأول مرة بعد أن ظل يرفض التحقيق معه بواسطة النيابة العامة منذ اعتقاله.

وقد سمحت المحكمة بالتصوير داخل القاعة بعد الوضع في الاعتبار أن هذه المحاكمة تحظى بأكبر اهتمام شعبي.

ومن المقرر أن تقام جلسات المحاكمة مرتين أسبوعيا حتى منتصف الشهر القادم.

وتخطط لجنة القضاة لاتخاذ قرار بشأن إقامة الجلسات 3 مرات أسبوعيا حسب الحالة الصحية للرئيس الأسبق لي.

[Photo : KBS News]