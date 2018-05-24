البرلمان يراجع مسودة تعديل الدستور الحكومية اليوم

بدأ البرلمان الكوري جلسة عامة في الساعة العاشرة من صباح اليوم لمراجعة مسودة تعديل الدستور التي تقدم بها الرئيس "مون جيه إين".

ويصر الحزب الديمقراطي الحاكم على الموافقة على المسودة في جلسة اليوم كما ينص الدستور وقانون البرلمان، بينما تدعي أربعة أحزاب معارضة، وهي "حزب كوريا الحرة" المعارض الكبير، وحزب "الإصلاح الجديد"، وحزب "الديمقراطية والسلام"، وحزب "العدالة"، على أن يسحب الرئيس تلك المسودة. كما قالت ثلاثة أحزاب معارضة في وقت سابق إنها لن تحضر جلسة اليوم.

وفي حالة انعقاد الجلسة بحضور نواب الحزب الديمقراطي وحزب العدالة، سيمكن إجراء عملية التصويت إلا أنها ستفقد صلاحيتها إذا حدث نقص في النصاب القانوني.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس "مون جيه إين" كان قد تقدم بتلك المسودة لتعديل الدستور إلى البرلمان يوم 26 ممن شهر مارس الماضي.

وتنص المادة 131 في الدستور الحالي على إجراء التصويت على مسودة تعديل الدستور في غضون 60 يوما من الإعلان عنها.

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