بدء تسجيل المرشحين في الانتخابات المحلية اليوم

أكتب :

2018-05-24 11:21:03

تحديث :

2018-05-24 18:41:21

بدء تسجيل المرشحين في الانتخابات المحلية اليوم

صرحت هيئة المراقبة المركزية على الانتخابات بأنها ستتلقى تسجيلات المرشحين في الانتخابات المحلية والانتخابات التكميلية للنواب، والتي ستجري يوم 13 من شهر يونيو القادم، بدءا من اليوم ولمدة يومين، في لجان الانتخابات في الدوائر الانتخابية المختصة.
ومن أجل الترشح للانتخابات، يتوجب على المرشحين أن يكونوا ذوي جنسية كورية، وتتجاوز أعمارهم 24 عاما،  وألا يخضعوا لشروط التأهل الخاصة بالمرشحين كما ينص قانون الانتخابات للوظائف العامة. وبالنسبة للمرشحين في الانتخابات المحلية يمكنهم التأهل للتسجيل في حالة تسجيل محل الإقامة في الداوائر المختصة قبل أكثر من 60 يوما يوم الانتخابات.
وبالنسبة للمرشحين الفائزين بتوصيات الأحزاب، سيتوجب عليهم إرفاق مذكرات التوصية بأختام الأحزاب وتوقيعات رؤسائها.
وسيمكن للمرشح بعد التسجيل القيام بحملات انتخابية رسمية بدءا من يوم 31 من هذا الشهر.
ويمكن التأكد من أوضاع تسجيل المرشحين والمعلومات عنهم بواسطة نظام الإحصاءات الانتخابية وتطبيق "معلومات عن الانتخابات".

[Photo : YONHAP News]

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