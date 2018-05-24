الرئيس مون يعود إلى البلاد بعد زيارته إلى واشنطن

وصل الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى مطار سيول صباح اليوم بعد اختتام زيارته إلى الولايات المتحدة التي استغرقت أربعة أيام.

وخلال الزيارة، أقام مون في واشنطن لمدة يوم كامل حيث أكمل جدول أعمال زيارته المنشغل بما في ذلك عقد قمة مع نظيره الأمريكي "دونالد ترامب" ولقاء مع وزير الخارجية "مايك بومبيو" ولقاء آخر مع مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتن" وغيرهم.

وخلال القمة الكورية الأمريكية اتفق الرئيسان على بذل جهود لتسيير وإنجاح القمة الكورية الشمالية الأمريكية المقرر عقدها الشهر القادم.

كما ناقشا السبل الفعلية لطمأنة النظام الكوري الشمالي بشأن نزع الأسلحة النووية بشكل كامل. وتشمل تلك السبل الإعلان عن نهاية الحرب بمشاركة الكوريتين والولايات المتحدة وبناء نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيضع في اعتباره المساعدات الاقتصادية إلى جانب ضمان نظام كيم جونغ أون في حالة موافقة كوريا الشمالية على نزع الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتفتيش ولا يمكن الرجوع عنه.

من ناحية أخرى، توقع الرئيس مون استئناف الحوار بين الكوريتين بما في ذلك عقد مباحثات عالية المستوى حيث إن التغير في الموقف الكوري الشمالي الحالي ليس جذريا.

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