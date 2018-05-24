توقعات بتأجيل القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعرف خلال الأسبوع القادم ما إذا كان اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيُعقَد كما هو مقرر له يوم 12 يونيو في سنغافوره أم لا.

جاء ذلك ردا على سؤال وجه إليه من قبل الصحفيين حول ما إذا كانت القمة ستعقد كما هو مقرر لها، حيث قال في تصريحاته التي أدلى بها البيت الأبيض أمس الأربعاء: "سنعرف ذلك في الأسبوع القادم"، مشيرا إلى أن احتمالات انعقاد القمة جيدة للغاية.

كما قال إن القمة في حالة انعقادها ستكون مفيدة للغاية لكوريا الشمالية.

وتأتي تصريحات ترامب عقب إشارته يوم الثلاثاء إلى احتمال وجود تأخير في عقد القمة.

وقال إنه هناك بعض الشروط التي تريدها الولايات المتحدة، وإذا لم تتحقق هذه الشروط فلن يتم الاجتماع.

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