هدد أحد الدبلوماسيين الكوريين الشماليين بإعادة النظر في القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، منددًا بالتصريحات الأخيرة لنائب الرئيس الأمريكي مايك بينس.

ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الخميس، قالت نائبة وزير الخارجية "تشيه سون هوي" إنها ستقترح إعادة النظر في انعقاد القمة على القيادة الكورية الشمالية، إذا أهانت الولايات المتحدة النية الطيبة لكوريا الشمالية.

وأضافت نائبة الوزير أن مستقبل القمة معلق بالكامل على الولايات المتحدة، ونددت بمقابلة صحفية أجراها بينس، قارن فيها بين كوريا الشمالية وليبيا.

وانتقدت تصريح نائب الرئيس بأن كوريا الشمالية ربما ينتهي بها الأمر مثل ليبيا إذا عجزت عن التوصل إلى اتفاق نووي مع واشنطن، وأن الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية لم يتم استبعاده تمامًا. كما قال بينس إن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات لكوريا الشمالية حتى ترى التخلي الكامل عن السلاح النووي القابل للتحقق ولا رجعة فيه.

وشددت الدبلوماسية الكورية الشمالية على أن بيونغ يانغ لن تتوسل من أجل الحوار مع الولايات المتحدة، ولن تتحمل عناء إقناع واشنطن بالجلوس معها إذا لم ترغب هي في ذلك.

[Photo : KBS News]