الصحفيون الأجانب يتجهون إلى موقع التجارب النووية في بونغ كيه ري

انطلقت مجموعة من الصحفيين الأجانب أمس الأربعاء في رحلة طويلة إلى موقع بونغ كيه ري النووي في كوريا الشمالية، لتغطية تفكيك بيونغ يانغ للموقع.

وأوضح تقرير نشرته وكالة "أسوشيتدبرس" أن القطار الذي كان يحمل الصحفيين غادر مدينة وان سان الساحلية ليلة الأربعاء.

وقال التقرير إن الصحفيين كانوا يجلسون في عربات النوم في القطار، وأن المقصورات كانت مغطاة بالستائر، وطُلِب من الصحفيين عدم فتح الستائر خلال الرحلة.

وبحسب التقرير، دفع الصحفيون تكاليف الرحلة الخاصة بهم، حيث بلغت أجرة القطار 75 دولارًا أمريكيًّا لكل شخص ذهابًا وإيابًا، وبلغ ثمن الوجبة 20 دولارًا.

ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة نحو 12 ساعة تقريبًا من وان سان إلى محطة جيه دوك بالقرب من الموقع النووي، ثم يستقل الصحفيون حافلة أخرى لعدة ساعات، ومن ثم، سيصلون إلى الموقع سيرًا على الأقدام لمدة ساعة بعد ذلك.

[Photo : KBS News]