الصين تؤكد على أهمية معالجة المخاوف الأمنية لكوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن بكين تؤكد على حق كوريا الشمالية بشأن مخاوفها الأمنية وأهمية معالجة تلك المخاوف في أثناء إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وأدلى وانغ بهذا التصريح أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي مشترك بعد المحادثات التي أجراها في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأضاف وانغ أن الصين ملتزمة بإخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية وأن ذلك الموقف لن يتغير، كما شدد على الحاجة إلى إنشاء نظام للسلام على المدى الطويل.

وأضاف وانغ أن الصين تؤيد بقوة القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وأعرب عن أمله في انعقاد ونجاح القمة كما هو مقرر.

كان وانغ وبومبيو قد تبادلا وجهات النظر بشأن القمة المقرر عقدها يوم 12 يونيو، وحول سبل التعامل مع القضية النووية لكوريا الشمالية.

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