مشاركة دبلوماسية كورية شمالية في الذكرى السنوية لإعلان 15 يونيو المشترك بين الكوريتين

من المقرر أن يشارك السفير الكوري الشمالي في ألمانيا في حدث تنظمه كوريا الجنوبية هناك الشهر القادم، للاحتفال بالذكرى السنوية الثامنة عشرة على أول قمة تعقد بين الكوريتين، والتي عقدت في عام 2000 وصدر عنها إعلان 15 يونيو المشترك.

وسيتم إحياء الذكرى عن طريق حدث في يقام كنيسة كورية في برلين، يوم التاسع من يونيو القادم.

ووفقًا للمنظمين، سيقوم السفيران الكوريان الجنوبي والشمالي بإلقاء كلمة خلال الحدث.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها سفير كوري شمالي في هذا الحدث التذكاري، منذ إدارة الرئيس الكوري الجنوبي روه مو هيون.

وقال منظمو الحدث إن السفير الكوري الشمالي اتصل بهم بعد القمة بين الكوريتين التي عقدت الشهر الماضي، وقال إنه يود المشاركة في الحدث.

يشار إلى أن إعلان بان مون جوم، الذي صدر عن القمة بين الكوريتين، تضمن اتفاقًا على عقد فعاليات مشتركة، لإحياء ذكرى مؤتمرات القمة السابقة بين الكوريتين.

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