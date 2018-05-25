مسؤول كوري شمالي يصل إلى بكين

قال تقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن مسؤولًا كبيرًا من كوريا الشمالية قد وصل إلى الصين على متن طائرة أقلعت من بيونغ يانغ وهبطت في بكين، ثم توجه إلى منطقة وسط المدينة في سيارة حكومية صينية.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن الغرض من الزيارة لا يزال غير واضح، إلا أنه من المحتمل أن يكون ذلك المسؤول في مهمة للتحضير للقمة، التي كانت مقررة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سنغافوره.

وقد غادر المسؤول الكوري الشمالي مطار بكين الدولي في الساعة 12:30 ظهرًا، ولكن لم يتم تحديد هويته حيث غطى وجهه بمظلة.

ويُعتقَد أن هذا الزائر هو أحد كبار المسؤولين في كوريا الشمالية.

الجدير بالذكر أنه تم التنظيم لعقد اجتماع على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، للتحضير لقمة 12 يونيو، لكن الوفد الكوري الشمالي لم يحضره.

[Photo : KBS News]