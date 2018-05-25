الرئيس مون جيه إين يعرب عن أسفه لإلغاء القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ

أعرب الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن أسفه العميق لإلغاء القمة التي كانت مقررة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في يوم الثاني عشر من شهر يونيو القادم.

جاء ذلك في اجتماع عاجل عقده الرئيس "مون" لأعضاء مجلس الأمن القومي استمر ساعة في منتصف ليلة اليوم الجمعة بعد إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن إلغاء القمة المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وأكد "مون" أنه قد يكون من الصعب حل القضايا الدبلوماسية الحساسة والمعقدة من خلال طرق الاتصال المستخدمة حاليا، لكنه أضاف أنه يأمل في أن تجد واشنطن وبيونغ يانغ حلا لهذه القضايا من خلال المزيد من الحوار المباشر والوثيق بين قائديهما.

كما أكد الرئيس "مون" على أن نزع السلاح النووي وإحزار السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية يعتبران أمرين تاريخيين لا يمكن التخلى عنهما أو تأخيرهما، مشيرا إلى أنه لم يطرأ أي تغيير في التزام الأطراف المعنية بتلك الأهداف.

[Photo : KBS News]