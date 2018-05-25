سيول وواشنطن تبذلان جهودا مشتركة لإجراء حوار بين واشنطن وبيونغ يانغ

قالت وزارة الخارجية الكورية إن الوزيرة "كانغ كيونغ هوا" أجرت اتصالا هاتفيا مع نظيرها الأمريكي "مايك بومبيو" حيث بحثت معه القضايا المتعلقة بمستقبل الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وأضافت الوزارة أن الوزير الأمريكي "بومبيو" قدم شرحا لنظيرته الكورية حول خلفية قرار إلغاء القمة مع كوريا الشمالية وموقف الولايات المتحدة بشأن إلغائها.

وأكد "بومبيو" على عزم الولايات المتحدة مواصلة الحوار مع كوريا الشمالية، معربا عن أمله في بذل جهود مشتركة بين واشنطن وسيول لخلق جو ملائم لذلك الحوار.

ومن جانبها، أعربت الوزيرة الكورية "كانغ" عن أسفها لإلغاء القمة التي كانت مقررة يوم الثاني عشر من شهر يونيو القادم، ودعت الولايات المتحدة إلى بذل جهود مشتركة لتحقيق الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وأعرب الوزيران الكوري والأمريكي عن أملهما في عقد القمة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، مشيرين إلى أن "كيم كيه كوان" النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي قد أعلن في بيان له أن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء لقاء مع واشنطن في أي وقت.

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