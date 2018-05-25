ردود فعل حزبية متباينة على إلغاء القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

أعرب المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحاكم "كيم هيون" اليوم الجمعة عن أسف الحزب لقرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإلغاء القمة مع كوريا الشمالية في شهر يونيو القادم.

كما أعرب عن اعتقاده بأنه سيتم استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وأن الحكومة الكورية الجنوبية ستقوم بدور الاتصال والوساطة بين البلدين ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق عقد القمة بينهما.

ومن جانبه، أعرب رئيس حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "هونغ جون بيو" عن أسفه أيضا لإلغاء القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وأضاف "هونغ" في تصريح أدلى به عبر صفحته على فيسبوك أنه ظل يشك في النوايا الحقيقية من وراء قيام كوريا الشمالية بخلق جو للسلام منذ بداية هذا العام، حيث تستهدف بيونغ يانغ من خلالها رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها عن طريق الصين.

وأكد أن القضية النووية لكوريا الشمالية يمكن حلها فقط عن طريق التحالف المتين بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وفرض ضغوط وعقوبات دولية بشكل مستمر على بيونغ يانغ، معربا عن أمله في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية من خلال الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وليس عن طريق الاصطدام العسكري.

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