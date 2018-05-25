متوسط معدل المنافسة في الانتخابات المحلية يبلغ 1.6

قالت هيئة المراقبة المركزية على الانتخابات إنها تلقت 8103 طلب تسجيل للمرشحين في الانتخابات المحلية والانتخابات التكميلية للنواب حتى الساعة التاسعة من مساء أمس الخميس، وقد تم تسجيل 6668 منهم بالفعل.

وبهذا بلغ متوسط معدل المنافسة في الانتخابات التي ستجرى يوم الثالث عشر من شهر يونيو القادم 1.6 مرشح لكل منطقة انتخابية.

وستنتهي عملية تلقى تسجيلات المرشحين في الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة.

ويذكر أنه سيتم في الانتخابات المحلية اختيار 17 من عُمَد وحكام ومشرفي التعليم في المدنالكبيرة والمقاطعات، و226 من رؤساء الحكومات المحلية، و3751 من نواب المجالس المحلية الكبيرة والصغيرة.

كما سيتم انتخاب 12 نائبا برلمانيا جديدا خلال الانتخابات التكميلية التي ستجرى في نفس اليوم.





[Photo : KBS News]