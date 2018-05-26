الرئاسة ترحب بالأمل الجديد بانعقاد قمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

أكتب :

2018-05-26 16:09:17

تحديث :

2018-05-26 16:09:17

الرئاسة ترحب بالأمل الجديد بانعقاد قمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

قال المكتب الرئاسي في سيول إنه من حسن الحظ أن احتمالية عقد قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة أعيد احياءها.
في رسالة نصية أرسلت الى الصحفيين قال المتحدث باسم الرئاسة "كيم اوي كيوم" إن المكتب الرئاسي يراقب بحذر التطورات بين واشنطن وبيونغ يانغ.
من المعروف عن مكتب الرئاسة اعتباره تنشيط قناة اتصال بين واشنطن وبيونغ يانغ علامة إيجابية.
وفي أعقاب أنباء عن القمة الملغاة، قال الرئيس "مون جي اين" إن صدق البلدين اللذين عملا من أجل التوصل إلى حل بقي ولم يتغير.
ورغم ذلك فمن المعروف أن مكتب الرئاسة يمتنع عن اصدار أي بيانات قبل الانتهاء من تنظيم قمة سنغافورة وإعلانها كنتيجة لحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.



[Photo : KBS News]

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