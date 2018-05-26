2.3 مرشح لكل مقعد في انتخابات 13 يونيو

مع إغلاق تسجيل المرشحين يوم الجمعة، بلغ معدل المنافسة في الانتخابات المحلية المقررة يوم 13 يونيو 2.3 مرشح لكل مقعد.

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن 9363 مرشحا قد سجلوا أنفسهم حتى الساعة العاشرة من مساء يوم أمس الجمعة، ليتنافسوا على ما مجموع 4028 مقعدا انتخابيا.

ومن بين المرشحين سجل 71 شخصا أنفسهم للتنافس على شغل 17 منصبًا لرؤساء المقاطعات والمناطق الحضرية في أعلى معدل منافسة حتى الآن وبمعدل 4.2 مرشح لكل منصب.

وبلغ معدل المنافسة في الانتخابات البرلمانية الفرعية، حيث سيتم انتخاب 12 نائباً جديدا، 3.8 مرشحين لكل مقعد، في حين أن المنافسة بين الراغبين في شغل مناصب المشرفين على التعليم 3.6.

يستطيع الناخبون أن يطلعوا على الوثائق التي قدمها المرشحون بالتفصيل حول ممتلكاتهم وكذلك سجلاتهم العسكرية والجنائية على صفحة إحصائيات الانتخابات في موقع مراقبة الانتخابات على الإنترنت:

http://info.nec.go.kr





[Photo : KBS News]