2.3 مرشح لكل مقعد في انتخابات 13 يونيو

أكتب :

2018-05-26 16:09:49

تحديث :

2018-05-26 16:09:49

2.3 مرشح لكل مقعد في انتخابات 13 يونيو

مع إغلاق تسجيل المرشحين يوم الجمعة، بلغ معدل المنافسة في الانتخابات المحلية المقررة يوم 13 يونيو 2.3 مرشح لكل مقعد.
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن 9363 مرشحا قد سجلوا أنفسهم حتى الساعة العاشرة من مساء يوم أمس الجمعة، ليتنافسوا على ما مجموع 4028 مقعدا انتخابيا.
ومن بين المرشحين سجل 71 شخصا أنفسهم للتنافس على شغل 17 منصبًا لرؤساء المقاطعات والمناطق الحضرية في أعلى معدل منافسة حتى الآن وبمعدل 4.2 مرشح لكل منصب.
وبلغ معدل المنافسة في الانتخابات البرلمانية الفرعية، حيث سيتم انتخاب 12 نائباً جديدا، 3.8 مرشحين لكل مقعد، في حين أن المنافسة بين الراغبين في شغل مناصب المشرفين على التعليم 3.6.
يستطيع الناخبون أن يطلعوا على الوثائق التي قدمها المرشحون بالتفصيل حول ممتلكاتهم وكذلك سجلاتهم العسكرية والجنائية على صفحة إحصائيات الانتخابات في موقع مراقبة الانتخابات على الإنترنت:
http://info.nec.go.kr

[Photo : KBS News]

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
Podcasts
  • Podcasts
  • تتيح هذه الخدمة التي يقدمها كي بي إس وورلد راديو للمرة الأولى الاستماع إلى البرامج أينما كنت ووقتما شئت ... حيث يمكنك الحصول على برامجك المفضلة مباشرة إلى حاسبك الشخصي وإلى جهاز إم بي ثري.

<

4 / 4

>