زعيما الكوريتين يعقدان قمة ثانية في بانمونجوم

عقد الرئيس "مون جي-اين" قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

قال المتحدث باسم الرئاسة "يون يونغ تشان" في بيان صحفي إن الزعيمين التقيا فى تونغيل-غاك على الجانب الشمالي من قرية الهدنة بانمونجوم على الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم وحتى الساعة 5:00 عصرا.

وقال المتحدث إن الزعيمين تبادلا باهتمام الآراء بشأن تنفيذ إعلان بانمونجوم وانجاح القمة بين كوريا والولايات المتحدة.

وأضاف أن الرئيس مون سيعلن نتائج المحادثات الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد.

وعقدت القمة غير المتوقعة بعد أن قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ التي ألغاها ما زال من الممكن أن تعقد.



[Photo : YONHAP News]