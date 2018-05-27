الرئيس الكوري مون يؤكد على تعهد كيم جونغ أون بنزع السلاح النووي واستعداده للقاء ترامب

أكد الزعيم الكورى الشمالى "كيم جونغ اون"مجددا رغبته في نزع السلاح النووي وعقد قمة مع الرئيس الامريكي "دونالد ترامب"،وفقا لما ذكره رئيس كوريا الجنوبية "مون جي-اين" اليوم الاحد.



وعن قمته الثانية مع الزعيم الشمالي يوم أمسالسبت، قال مون في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "لقد عبر الرئيس كيم جونغ اون مرةأخرى بوضوح عن التزامه بنزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية وفقا للتعهدالذي قدمه في إعلان بانمونجوم، وأعرب عن استعداده لإنهاء تاريخ الحرب والمواجهة من خلال إنجاحقمة كوريا الشمالية-الولايات المتحدة".



وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أنه ونظيره الشمالياتفقا "على عقد قمة 12 يونيو بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بنجاح.

عقدت القمة الكورية المشتركة الأخيرة على الجانبالكوري الشمالي من بان مونجوم، وهي قرية حدودية تقع مباشرة على خط ترسيم الحدود العسكرية الذييفصل بين الكوريتين. وعقدت قمة مون-كيم الأولى على الجانب الكوري الجنوبي منبانمونجوم في 27 أبريل.

وجاءت المحادثات التي لم يعلن عنها مسبقا بين زعيميالكوريتين بعد يوم واحد من الغاء ترامب لقمة كان مقررا أن تجمعه بكيم، متعذرا بماأسماه غضب كوريا الهائل وعداءها المفتوح تجاه بلاده.



وقال مون أيضا: "شرحت نتيجة قمتي مع الرئيسالأمريكي ترامب في الأسبوع الماضي، ونقلت رسالة مفادها أن الرئيس ترامب راغب بشدةفي إنهاء علاقة بلاده المعادية مع كوريا الشمالية وتعزيز التعاون الاقتصادي في حالاتخاذ الرئيس كيم قرارًا بشأن نزع السلاح النووي الكامل وقام بتنفيذه".

وقال مون إن اجتماعه المفاجئ مع كيم جاء بناءعلى اقتراح من الزعيم الكوري الشمالي الذي أعرب يوم الجمعة عن أمله في الاجتماعلإجراء حوار صريح.



وأكد مون على أن "الزعيم كيم والرئيس ترامبيتمنيان بصدق نجاح قمتهما"، وأضاف أنه شدد على ضرورة قيام الجانبين بإزالة أيسوء فهم من خلال الاتصال المباشر وإجراء حوار كاف حول قضايا جدول الأعمال التيتحتاج إلى معالجة، منوها إلى أن الزعيم كيم وافق على هذا الطرح.

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