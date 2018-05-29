مفاوضات واشنطن وبيونغ يانغ تشير إلى دور سيول

أكتب :

2018-05-28 14:35:21

تحديث :

2018-05-28 15:54:22

مفاوضات واشنطن وبيونغ يانغ تشير إلى دور سيول

قال رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" إن عقد مفاوضات العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" يشير إلى أنه لا يزال هناك مجال لأن تلعب كوريا الجنوبية دورا في محادثات القمة المرتقبة بين بين واشنطن وبيونغ يانغ.
جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس الوزراء الكوري في لندن أمس الأحد للصحفيين الذين رافقوه في جولته في بعض الدول الأوربية.
وفيما يخص احتمال إجراء تعديل وزاري جزئي ، قال رئيس الوزراء إنه تبادل الآراء بهذا الخصوص مع مكتب الرئاسة، مشيرا إلى أن هذا التعديل لن يشمل عددا كبيرا من الوزراء.

[Photo : KBS News]

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