سيول تقول إن إعلان نهاية الحرب الكورية يعتمد على قمة سنغافوره

قال مكتب الرئاسة الكورية اليوم الاثنين إن الإعلان عن نهاية للحرب الكورية من خلال قمة ثلاثية تجمع بين الكوريتين والولايات المتحدة، يعتمد على الإنجازات التي سيتم إحرازها في القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقال مسؤول في المكتب الرئاسي ردا على سؤال حول ما إذا كانت الرئاسة تستعد حاليا للقمة الثلاثية بين سيول وبيونغ يانغ وواشنطن، إن المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن بدأت للتو.

وفيما يخص سؤال آخر عما إذا كانت نتائج المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" ستكون معيارا أساسيا لنجاح أو فشل القمة المرتقبة بين واشنطن وبيونغ يانغ، توقع المسؤول أن يكون ذلك ممكنا إذا تمت في المفاوضات مناقشة الموضوعات التي سيتم بحثها في القمة المرتقبة.

وأضاف أن القمة المرتقبة ستتركز على نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وتقديم ضمانات أمنية لنظامها الحاكم، موضحا أن الضمانات ستشمل إعلان الكوريتين والولايات المتحدة نهاية الحرب الكورية.

وقال إن قرار الولايات المتحدة الجلوس في محادثات القمة مع كوريا الشمالية يدل على أن واشنطن قد تأكدت من عزم بيونغ يانغ على نزع سلاحها النووي، نظرا لأن الولايات المتحدة ظلت تصر على عدم إجراء محادثات مع كوريا الشمالية إذا لم يكن لدى بيونغ يانغ عزم حقيقي على نزع سلاحها النووي.

[Photo : KBS News]