واشنطن توقف فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ بسبب المحادثات بينهما

قال تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الولايات المتحدة قررت وقف تنفيذ عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية حيث يجري الجانبان حاليا محادثات استعدادا لعقد قمة بينهما الشهر القادم.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله أمس الاثنين إن البيت الأبيض كان مستعدا للإعلان عن مجموعة من العقوبات الجديدة في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، لكنه قرر تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب انعقاد المحادثات حاليا مع كوريا الشمالية.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة اتخذت هذا القرار بسبب التقدم في الجهود الحالية الرامية إلى إصلاح العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وبيونغ يانغ.

كما نقل التقرير عن مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية قولهم إن الوزارة كانت قد أعدت حزمة جديدة من العقوبات تستهدف حوالي ثلاثين شخصا وكيانا في كوريا الشمالية أو ذوي صلة بها، بما في ذلك كيانات روسية وصينية.

وأوضح المسؤولون أن هذه المجموعة الجديدة من العقوبات تم إعدادها ردا على التصريحات العدوانية الأخيرة من قبل كوريا الشمالية، والتي دفعت أيضا الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأسبوع الماضي إلى الإعلان عن إلغاء القمة المخطط لها بشكل مفاجئ.

[Photo : KBS News]