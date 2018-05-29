ترامب يلتقي بآبيه قبل قمته مع كيم جونغ أون

قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إن رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" يخططان لعقد اجتماع قبل انعقاد القمة المرتقبة بين "ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، والمقرر لها يوم 12 من شهر يونيو القادم.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أصدره أمس الاثنين أن "ترامب" و"آبيه" تحدثا عبر الهاتف واتفقا على إجراء محادثات للحفاظ على التعاون الوثيق بين البلدين قبيل انعقاد القمة مع كوريا الشمالية، كما ناقشا التطورات الأخيرة حول قضايا كوريا الشمالية خلال محادثاتهما الهاتفية.

وأشار البيان أيضا إلى أن الجانبين ناقشا هدفهما المشترك المتمثل في تحقيق "التفكيك الكامل والدائم لأسلحة كوريا الشمالية النووية والكيميائية والبيولوجية وبرامجها للصواريخ البالستية"، وشددا على "حتمية" تحقيق هذا الهدف.

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