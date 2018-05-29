كوريا الشمالية تقدم معلومات عن الأسر المشتتة لمجموعة مدنية كورية أمريكية

أكتب :

2018-05-29 11:07:43

تحديث :

2018-05-29 11:07:43

قال تقرير بثّه راديو صوت أمريكا إن كوريا الشمالية قدمت معلومات عن بعض الأسر المشتتة بين الكوريتين إلى منظمة تسمى بـ"مجلس شمال كاليفورنيا للكوريين الأمريكيين من كوريا الشمالية"، وهي مجموعة مدنية يقع مقرها في الولايات المتحدة وتهدف إلى العثور على أفراد العائلات المفقودين في كوريا الشمالية.
وفي تصريحات أدلى بها لراديو صوت أمريكا، أوضح "بيك هينغ كي" رئيس المنظمة التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو مقراً لها، أن الوفد الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة قدم معلومات عن عائلتيْن عبر رسالة بعث بها إلى المنظمة يوم الخميس الماضي. وكان المجلس قد قدم طلبات للحصول على معلومات حول أربع عائلات مشتتة في شهر فبراير، وشملت استجابة كوريا الشمالية هويات وعناوين اثنتين من تلك العائلات. وأوضح التقرير أن أفراد الأسرة الذين تلقوا تلك المعلومات هم "لي سانغ أوك" البالغ من العمر 88 عاما، و"لي جونغ سوك" البالغ من العمر 75 عاما.
وقال "بيك" إن الرد الكوري الشمالي الذي جاء بعد حوالي ثلاثة أشهر كان بمثابة بادرة مفاجئة، لأن مثل تلك الردود تستغرق عادة ستة أشهر، وأضاف أن الخطوة التالية للمجلس ستكون العمل على تبادل الرسائل وتلقي إذن من وزارة الخارجية الأمريكية للقيام بزيارة إنسانية إلى كوريا الشمالية.

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