الكوريتان تتبادلان قوائم بأسماء الوفود في المحادثات رفيعة المستوى

قالت وزارة التوحيد إن الكوريتين تبادلتا اليوم الثلاثاء قوائم بأسماء أعضاء الوفود في المحادثات رفيعة المستوى التي ستعقد بين الجانبين.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة للصحفيين اليوم الثلاثاء أن كوريا الجنوبية سترسل وفدًا يضم 4 أعضاء برئاسة وزير التوحيد "تشو ميونغ كيون" إلى المحادثات رفيعة المستوى التي ستعقد يوم الجمعة.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد شكلت وفدًا من خمسة أعضاء للمحادثات رفيعة المستوى، التي كان مقرَّرًا لها أن تُعقَد يوم 16 مايو، لكن كوريا الشمالية ألغتها بشكل مفاجئ.

وقال المصدر إنه لن تكون هناك تغييرات كبيرة في أعضاء وفد كوريا الجنوبية في محادثات الجمعة.

[Photo : YONHAP News]