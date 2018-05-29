مسؤول كوري شمالي كبير يزور الولايات المتحدة

من المنتظر أن يقوم مسؤول كوري شمالي رفيع المستوى بزيارة إلى الولايات المتحدة، في الوقت الذي تستمر فيه الاستعدادات لعقد القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وفي هذا السياق، وصل كيم يونغ تشول، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، إلى مطار بكين الدولي في الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، على متن طائرة "إير كوريو"، وقد ورد اسمه في قائمة الركاب المغادرين على متن رحلة إلى نيويورك، في الساعة الواحدة من بعد ظهر الغد الأربعاء.

وقالت مصادر في بكين إن كيم والوفد المرافق له حجزوا تذاكر على الرحلة المتجهة إلى واشنطن والتي كان من المقرر أن تغادر في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، لكنهم غيَّروا موعد الرحلة بعد الوصول إلى بكين بقليل.

وخلال إقامته في الولايات المتحدة، من المرجح أن يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وذلك في أعقاب زيارتين قام بهما بومبيو إلى بيونغ يانغ.

وكان كيم هو المسؤول الوحيد الذي حضر القمة الثانية بين الرئيس مون جيه إين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، التي انعقدت يوم السبت الماضي.

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