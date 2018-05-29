واشنطن تسعى لنزع سلاح بيونغ يانغ النووي على 3 خطوات

أكتب :

2018-05-29 16:17:30

تحديث :

2018-05-29 16:17:30

واشنطن تسعى لنزع سلاح بيونغ يانغ النووي على 3 خطوات

توقَّع "جوزيف يون" الممثل الأمريكي السابق للسياسات الكورية الشمالية أن تركز الولايات المتحدة على ثلاث خطوات في عملية نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية.
وقال يون لصحيفة نيويورك تايمز يوم الأحد الماضي إن الخطوة الأولى ستكون على الأرجح إعلانًا عن مدى استعداد كوريا الشمالية للتخلي عن برنامجها النووي، وستكون الخطوة الثانية اتخاذ قرار بشأن متى وكيف ستقوم بيونغ يانغ بالتخلي عن السلاح النووي، بينما ستكون الخطوة الثالثة تحديد كيفية تحقق الولايات المتحدة من هذه الإجراءات.
وقال يون إن مسألة انعقاد القمة أم لا تعتمد على ما إذا كان لدى الجانبين وقت كاف لإحراز تقدم من أجل التوصل إلى اتفاق.

[Photo : YONHAP News]

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