امتثال المساعد الرئاسي سونغ إين بيه لأي استدعاء محتمل من الشرطة

قال المكتب الرئاسي في سيول إن السكرتير الرئامقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" في الانتخابات المحلية التي ستجرى يوم الثالث عشر من شهر يونيو القادم.سي "سونغ إين بيه" سوف يمتثل لأي أوامر استدعاء محتملة من قبل الشرطة، للتحقيق في علاقته المزعومة بأحد المشتبه بهم الرئيسيين في فضيحة تزوير الرأي على الإنترنت.

وقال مسؤول رئاسي رفيع المستوى للصحفيين اليوم الثلاثاء إن سونغ سيمثل أمام الشرطة إذا استدعته للاستجواب.

وقال مفوض الشرطة في سيول "لي جو مين" أمس إن استجواب "سونغ" سيتم قبل أن يبدأ فريق التحقيقات المستقل تحقيقاته في هذه القضية التي تورط فيها مدون معروف يحمل الاسم المستعار "دروكينغ".

وكان سونغ قد قال إنه التقى بذلك المدون 4 مرات بين يونيو 2016 وفبراير من العام الماضي، كما أنه عرَّف المدون على النائب السابق عن الحزب الديمقراطي "كيم كيونغ سو"، المرشح حاليًا لمنصب حاكم

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