سيول تؤكد أن المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ تسير بسلاسة

قالت مصادر في المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن المحادثات على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تسير بسلاسة تحصيرا للقمة المرتقبة بين قائدي البلدين.

وأدلى مسؤول كبير فى رئاسة الجمهورية في سيول بهذا التقييم للصحفيين اليوم، معربا عن أمله فى أن تسفر المحادثات الجارية بين المسؤولين الأمريكيين والكوريين الشماليين عن نتائج جيدة.

وكان مسؤولون كبار من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد بدؤوا محادثات على مستوى العمل في قرية الهدنة الحدودية بين الكوريتين، "بان مون جوم" يوم الأحد الماضي.

ومن ناحية أخرى ينتظر أن يجتمع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" مع "كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، في نيويورك في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قبيل القمة المرتقبة في سنغافوره.

ومن المحتمل أن تعقد قمة ثلاثية بين الكوريتين والولايات المتحدة لإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية بناء على نتيجة القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.





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