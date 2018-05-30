اعتقال المعلق بيون هي جيه بتهمة التشهير

تم إلقاء القبض على "بيون هي جيه" المعلق الذي ينتمي إلى المعسكر المحافظ، والذي شكك في التقارير المتعلقة بملكية "تشيه سون شيل" للكمبيوتر اللوحي الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيسة السابقة "باك كون هيه".

وأصدرت محكمة منطقة سيول المركزية مذكرة باعتقاله اليوم الأربعاء، مشيرة إلى وجود مخاطر لقيامه بتدمير الأدلة.

ويواجه "بيون" اتهامات بنشر معلومات كاذبة من خلال كتابه "لعنة سون سوك هي" ومقالاته على الإنترنت، التي قال فيها إن قناة "جي تي بي سي" تلاعبت بمحتوى الكمبيوتر اللوحي وجعلته يبدو وكأنه كان يستخدم بواسطة "تشيه سون شيل".

ومن ثم، قدمت محكمة سيول المركزية العليا مذكرة لاعتقاله يوم الجمعة الماضي، حيث اتهمته بالتشهير بقناة "جي تي بي سي" ورئيسها "سون سوك هي" ومراسليها، دون أسباب معقولة.

ويذكر أن الكمبيوتر اللوحي قد استخدم كدليل لإثبات أن "تشيه سون شيل"، الصديقة المقربة من الرئيسة السابقة "باك كون هيه"، قد تدخلت في شؤون الدولة، وهو ما أدى إلى عزل "باك" ومحاكمتها.



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