استمرار الاستعدادات للانتخابات التكميلية

أكتب :

2018-05-30 16:23:27

تحديث :

2018-05-30 16:51:00

استمرار الاستعدادات للانتخابات التكميلية

تواصلت الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية التكميلية والانتخابات المحلية المقرر إجراؤها يوم 13 من شهر يونيو القادم.
ومن المتوقع أن تؤثر نتائج تلك الانتخابات على وضعية حزب الأغلبية في البرلمان، وهو ما يدفع بالمعسكرين الحاكم والمعارض إلى بذل جهود كبيرة للفوز فيها.
وتعتبر منطقة "سونغ با أول" في سيول من أهم ساحات المعارك في الانتخابات التكميلية القادمة حيث اختار الحزب الديمقراطي الحاكم المرشح "تشيه جيه سونغ" الذي يعتبر من أهم العناصر المؤيدة للرئيس "مون جيه إين"، بينما ستخوض المرشحة "بيه هيون جين" التي كانت تعمل مذيعة، تلك الانتخابات ممثلة لحزب كوريا الحرة المعارض الكبير. 
أما حزب الإصلاح الجديد المعارض فقد اختار المرشح "بارك جونغ جين" للمشاركة في نفس المنطقة.
ويبلغ عدد الدوائر الاقليمية التي ستشهد انتخابات تكميلية يوم 13 من الشهر القادم 12 دائرة، وهي 3 دوائر في كل من منطقة سيول ومقاطعة تشونغ تشنغ و4 دوائر في منطقة "يونغ نام" ودائرتان في منطقة "هو نام"، وهو ما يجعل من تلك الانتخابات التكميلية التي ستجري في مختلف أرجاء البلاد بمثابة انتخابات عامة مصغرة.
ويذكر أن الفرق بين الحزب الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض من حيث عدد مقاعد البرلمان يبلغ حاليا 5 مقاعد، وهو ما يعني إمكانية أن تغير نتائج تلك الانتخابات حزب الأغلبية داخل البرلمان.
وسوف يتمكن حزب الأغلبية في البرلمان تعيين الرئيس القادم للبرلمان، كما سيتمكن من الحصول على قوة تفاوضية إضافية في عملية تشكيل اللجان البرلمانية في النصف الثاني من الدورة البرلمانية الحالية. 

[Photo : YONHAP News]

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