بدء الحملات الرسمية للانتخابات المحلية اليوم

بدأت اليوم رسميا الحملات الدعائية للانتخابات المحلية والانتخابات البرلمانية التكميلية التي ستجرى يوم 13 من شهر يونيو المقبل، حيث بدأت الأحزاب من المعسكرين الحاكم والمعارض في تنظيم حملاتها الانتخابية من أجل تحقيق أفضل النتائج.

واستفادة من التفوق النسبي الذي اتضح في مختلف استطلاعات الرأي، يستهدف الحزب الديمقراطي الحاكم الفوز بأكثر من 9 من بين إجمالي سبعة عشر من مناصب رؤساء الحكومات المحلية، والحصول على أكثر من 7 من بين إجمالي 12 مقعدا برلمانيا في الانتخابات البرلمانية التكميلية. ومن جانبه يستهدف حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي الفوز بأربعة مناصب على الأقل في انتخابات رؤساء الحكومات المحلية.

أما حزب "الإصلاح الجديد" المعارض فيستهدف ترسيخصورة الإصلاح والاعتدال الخاصة به من خلال تحقيق نتائج ممتازة في مدينتي سيول وديغو، بينما يستهدف حزب "الديمقراطية والسلام" الفوز بمقعد منطقة "هونام" الواقعة في جنوب غرب البلاد في انتخابات رؤساء الحكومات المحلية . أما حزب "العدالة" فيستهدف الفوز باثنين أو أكثر في انتخابات رؤساء الحكومات المحلية واحتلال المركز الثاني في المنطقة المحيطة بالعاصمة من حيث نسبة تأييد الأحزاب.

ويذكر أنه سيتم من خلال الانتخابات المحلية انتخاب 4 آلاف و16 مرشحا بما في ذلك 17 كرؤساء للحكومات المحلية، و17 كمديرين للشؤون التعليمية، و824 كأعضاء في مجالس الحكومات المحلية، وألفين و927 كأعضاء في مجالس البلديات، و5 كأعضاء في مجلس التعليم في جزيرة جيجو.

وقد سجل 46 شخصا كمرشحين في الانتخابات البرلمانية التكميلية التي ستجرى في 12 دائرة انتخابية في مختلف أجراء البلاد، ليبلغ متوسط معدلات المنافسة 3.8 مقابل 1.









[Photo : KBS News]