سيول ترسل مسؤولين لسنغافوره لعقد قمة

أكدت الرئاسة الكورية أمس أنه تم إرسال عدد من المسؤولين الكموريين الجنوبيين إلى سنغافوره، وقالت إن هذه الرحلة ليست لها علاقة بمباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية التي تجري حاليا هناك.

وأوضح "كوان هيوك كي" المسؤول الإعلامي في المكتب الرئاسي عبر رسالة نصية بعث بها إلى الصحفيين، أن الرئاسة أرسلت بعض مسؤوليها إلى سنغافوره من أجل الإعداد لمباحثات القمة بين كوريا الجنوبية وسنغافوره، المقرر عقدها في شهر يوليو، وأن مهمتهم لا علاقة لها بالمباحثات الكورية الشمالية الأمريكية.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب انتشار تحليلات تشير إلى احتمال انضمام الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إلى مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية التي يتوقع عقدها يوم 12 من الشهر القادم في سنغافوره، وذلك بعد أن لوحظ وجود بعض المسؤولين من المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي في سنغافوره أمس.

[Photo : KBS News]