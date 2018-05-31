ارتفاع عدد طلبات اللجوء لكوريا الجنوبية بشكل ملحوظ هذا العام

أكتب :

2018-05-31 15:52:43

تحديث :

2018-05-31 16:45:20

ارتفاع عدد طلبات اللجوء لكوريا الجنوبية بشكل ملحوظ هذا العام

ارتفع عدد المتقدمين للحصول على وضع "لاجئ" في كوريا الجنوبية بسرعة هذا العام.
وقالت دائرة الهجرة الكورية التابعة لوزارة العدل اليوم الخميس إن 5436 شخصًا تقدموا بطلبات للحصول على وضع "لاجئ" خلال الفترة من يناير وحتى أبريل من هذا العام.
ويعتبر هذا العدد أكثر من نصف عدد المتقدمين في عام 2017 بأكمله، الذي بلغ 9942.
وقد استمرت الزيادة بشكل مضطرد في عدد طلبات اللاجئين إلى كوريا منذ عام 2015، بعد أن كان أقل من 3000 شخص بين عامي 1994 و2010.
وقال مسؤول في وزارة العدل إن عدد طالبي اللجوء من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ازداد بشكل حاد، مما يعكس حالة عدم الاستقرار في المنطقة في أعقاب ثورات الربيع العربي في عام 2011.

[Photo : YONHAP News]

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