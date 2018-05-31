وصل نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي كيم يونغ تشول إلى نيويورك أمس الأربعاء، حيث استقبله نائب رئيس الوفد الأمريكي لدى المتحدة.

ونشر وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" تغريدة على موقع تويتر وصورًا للعشاء الذي أقامه للمسؤول الكوري الشمالي، والذي استغرق 90 دقيقة، ووصفه بأنه اجتماع "جيد مع شرائح اللحم والذرة والجبن".

ومن المقرر أن يعقد بومبيو وكيم محادثات شاملة اليوم الخميس للتأكد من الاتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، قبل القمة الثنائية المتوقع انعقادها يوم 12 يونيو في سنغافوره. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو يخطط لعقد مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم الخميس.

ويعد كيم أعلى مسؤول كوري شمالي يزور الولايات المتحدة منذ عام 2000.

وصرحت المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض "سارا ساندرز" للصحفيين أمس الأربعاء بأن المحادثات متعددة المسارات تمضي على ما يرام حتى الآن، ومن المتوقع عقد القمة في الـ12 من يونيو كما هو مقرر لها. كما أشارت إلى أن الوفد الأمريكي بقيادة السفير الأمريكي السابق في سيول سونغ كيم سيواصل الاجتماع مع الوفد الكوري الشمالي، في قرية الهدنة بان مون جوم، إلى جانب الاجتماعات التي يجريها مسؤولون من البلدين في سنغافوره للإعداد للقمة بين دونالد ترامب وكيم جونغ أون.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألغى القمة المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي في الأسبوع الماضي، لكن الجانبين قاما منذ ذلك الحين بجهود دبلوماسية لإنقاذ القمة التاريخية.



[Photo : KBS WORLD Radio]