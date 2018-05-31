سيول تدرس إرسال وزير التوحيد إلى الحدث المشترك يوم 15 يونيو

تدرس حكومة كوريا الجنوبية إرسال وزير التوحيد "تشو ميونغ كيون" إلى الحدث المشترك بين الكوريتين الذي سيعقد الشهر المقبل، احتفالًا بالذكرى الثامنة عشرة على أول قمة بين الكوريتين، حيث صدر الإعلان المشترك خلال تلك القمة التي عقدت في عام 2000.

وقال مصدر مسؤول في وزارة التوحيد اليوم الخميس إن المسؤولين الكوريين الجنوبيين الذين سيشاركون في الحدث سيتم تحديدهم بعد التشاور مع كوريا الشمالية، خلال المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين غدًا الجمعة.

وأفادت الأنباء بأن سيول ستقترح إرسال وزير التوحيد، وأن ترسل بيونغ يانغ "ري سون كوان"، المسؤول الكوري الشمالي عن الشؤون ذات الصلة بالعلاقات بين الكوريتين. وسوف يترأس كل منهما وفد بلاده في محادثات الغد.

ولم يتم تحديد مكان الحدث المشترك، ولكن تم ترشيح "بان مون جوم" ومدينة كيسونغ الحدودية الكورية الشمالية ضمن المواقع المحتملة.

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