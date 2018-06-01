واشنطن وبيونغ يانغ تقتربان من اختيار مكان القمة في سنغافورة

أكتب :

2018-06-01 09:17:45

تحديث :

2018-06-01 13:28:10

واشنطن وبيونغ يانغ تقتربان من اختيار مكان القمة في سنغافورة

تزايدت المؤشرات التي تشير إلى أن فندق كابيلا سنغافورة، الواقع في جزيرة سينتوسا، سيكون مكان انعقاد القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في 12 يونيو.
ووصل وفد كوريا الشمالية برئاسة كيم تشانغ سون، مدير مكتب الزعيم الكوري الشمالي، إلى الفندق أمس الخميس، للاجتماع لليوم الثاني مع الوفد الأمريكي، المقيم هناك.
وذكرت تقارير إعلامية أن كيم شهد يقوم بجولة في الفندق في عربة غولف، حيث ربما كان يقيِّم مدى ملاءمة المبنى كمكان لإقامة القمة.
وقالت وسائل الإعلام السنغافورية أيضًا إن فندق شانغري لا قد تم ذكره أيضًا كمكان محتمل للقمة.

[Photo : YONHAP News]

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